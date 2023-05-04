Дания модернизирует армию на $5,6 млрд за 10 лет

Дания в течение десяти лет выделит 38 млрд крон ($5,6 млрд) на модернизацию вооруженных сил королевства. Об этом сообщило 4 мая издание Jyllands-posten со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

«Мы находимся в ситуации, когда задачи, которые должны решать вооруженные силы сегодня, не могут быть решены в будущем на те деньги, которые сейчас выделяются вооруженным силам», — сказал Поульсен в ходе пресс-конференции.

Предполагается, что выделенные средства «восстановят основы» вооруженных сил Дании. Деньги потратят на ремонт и обслуживание всех активов армии Дании: от казарменных зданий и канализации до IT-оборудования.

Сумму поделят на две части. Первая пойдет на модернизацию изношенного оборудование и здания, вторую направят на закупки новых вооружений и увеличение численности армии.

Страны Запада после передачи вооружений киевскому режиму начали усиление своих вооруженных сил. Так, в конце апреля госдепартамент США одобрил закупку Великобританией до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II) на сумму $31,2 млн.

Тогда же сообщалось, что британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму £1,9 млрд ($2,3 млрд) в рамках модернизации сил противовоздушной обороны (ПВО). В компании уточнили, что речь идет о зенитных ракетах CAMM (Common Anti-air Modular Missile) и пусковых установках Launcher.

В марте премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о росте оборонных расходов страны на £5 млрд (около $6 млрд).

В январе Вашингтон в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделил $682 млн странам восточного блока НАТО на закупки вооружения. Это было необходимо для восполнения пожертвованной ими Украине военной техники.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.