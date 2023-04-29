Госдеп США одобрил закупку Великобританией ракет APKWS II на $31,2 млн

Госдепартамент США одобрил возможную закупку Великобританией до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II) на сумму $31,2 млн. Об этом заявили 28 апреля в Пентагоне.

«Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам одобрил возможную продажу правительству Великобритании до 768 комплексов APKWS II. Управление по сотрудничеству в области безопасности предоставило требуемую сертификацию и уведомило конгресс о возможности этой продажи», — говорится в сообщении.

Для транспортировки, которая входит в пакет, понадобятся неоднократные поездки в Великобританию пяти официальных лиц США и столько же представителей подрядчика на непостоянной основе на пять лет для контроля за доставкой и внедрением комплексов. В целом в пакет войдет вспомогательное оборудование, запасные части и расходные материалы, техническая документация, транспортировка, техническая, логистическая и программная поддержка.

В Пентагоне добавили, что решение о продаже комплексов принято исходя из намерения повысить безопасность союзника по Североатлантическому альянсу.

Ракеты APKWS II — это специальная модернизация неуправляемых ракет Hydra 70, которые являются производными от ракет Mk4/Mk40 конца 1940-х годов. Ракеты способны уничтожать любые наземные объекты армии противника с применением боеголовок системы Hydra 70. При этом из-за конфигурации ракеты такие боеголовки можно использовать без необходимости установки лазерного целеуказателя в носовой части снаряда.

Ранее в этот день стало известно, что британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму £1,9 млрд ($2,3 млрд) в рамках модернизации сил противовоздушной обороны (ПВО). В компании уточнили, что речь идет о зенитных ракетах CAMM (Common Anti-air Modular Missile) и пусковых установках Launcher.

Между тем 26 апреля верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что минобороны США не видит необходимости в переброске дополнительных американских войск в европейский регион. Вашингтон дополнительно перебросил в Европу почти 20 тыс. военных более чем за год. Главнокомандующий также отметил, что на данный момент ресурсы американского подкрепления в регионе достаточны и удовлетворяют текущие требования.

Ранее, 17 апреля, газета The New York Times сообщила, что с начала конфликта на Украине НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах. Отмечается, что альянс переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением», подразумевающему большее количество войск, базирующихся вдоль границы РФ, тесную интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и др.