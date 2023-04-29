Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия собирается в будущем открыть на Украине производство вооружения
Мир
Португалия отправила более 850 т материалов на Украину
Мир
Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Мир
Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России
Общество
Победивших в Европейской олимпиаде по математике школьниц из РФ удалили из зачета
Армия
В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР
Мир
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары
Общество
Пожар в курганском селе Юрахлы полностью потушили
Мир
Чавушоглу обвинил США в неисполнении российской части зерновой сделки
Мир
Посол РФ в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Киева
Общество
В СЦКК заявили об обстреле Ворошиловского района Донецка из РСЗО HIMARS
Мир
ЕК договорилась об ограничении экспорта в ЕС зерновых с Украины
Мир
Считавшуюся пропавшей без вести в России девушку нашли в армянском селе

Госдеп США одобрил закупку Великобританией ракет APKWS II на $31,2 млн

Госдеп США одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет APKWS-II
0
Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. John Raven
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдепартамент США одобрил возможную закупку Великобританией до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II) на сумму $31,2 млн. Об этом заявили 28 апреля в Пентагоне.

«Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам одобрил возможную продажу правительству Великобритании до 768 комплексов APKWS II. Управление по сотрудничеству в области безопасности предоставило требуемую сертификацию и уведомило конгресс о возможности этой продажи», — говорится в сообщении.

Для транспортировки, которая входит в пакет, понадобятся неоднократные поездки в Великобританию пяти официальных лиц США и столько же представителей подрядчика на непостоянной основе на пять лет для контроля за доставкой и внедрением комплексов. В целом в пакет войдет вспомогательное оборудование, запасные части и расходные материалы, техническая документация, транспортировка, техническая, логистическая и программная поддержка.

В Пентагоне добавили, что решение о продаже комплексов принято исходя из намерения повысить безопасность союзника по Североатлантическому альянсу.

Ракеты APKWS II — это специальная модернизация неуправляемых ракет Hydra 70, которые являются производными от ракет Mk4/Mk40 конца 1940-х годов. Ракеты способны уничтожать любые наземные объекты армии противника с применением боеголовок системы Hydra 70. При этом из-за конфигурации ракеты такие боеголовки можно использовать без необходимости установки лазерного целеуказателя в носовой части снаряда.

По чужому счету: большинство стран НАТО недоплатили 2% ВВП на оборону
Лишь семь государств — членов блока достигли целевых показателей

Ранее в этот день стало известно, что британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму £1,9 млрд ($2,3 млрд) в рамках модернизации сил противовоздушной обороны (ПВО). В компании уточнили, что речь идет о зенитных ракетах CAMM (Common Anti-air Modular Missile) и пусковых установках Launcher.

Между тем 26 апреля верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что минобороны США не видит необходимости в переброске дополнительных американских войск в европейский регион. Вашингтон дополнительно перебросил в Европу почти 20 тыс. военных более чем за год. Главнокомандующий также отметил, что на данный момент ресурсы американского подкрепления в регионе достаточны и удовлетворяют текущие требования.

Ранее, 17 апреля, газета The New York Times сообщила, что с начала конфликта на Украине НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах. Отмечается, что альянс переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением», подразумевающему большее количество войск, базирующихся вдоль границы РФ, тесную интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и др.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023