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Британия поставит Польше комплексы ПВО на сумму £1,9 млрд

Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и установки Launcher на 1,9 млрд фунтов
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Фото: MBDA
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Британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму £1,9 млрд ($2,3 млрд) в рамках модернизации сил противовоздушной обороны (ПВО). Это говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу, 28 апреля, на ее сайте.

В компании уточнили, что речь идет о зенитных ракетах CAMM (Common Anti-air Modular Missile) и пусковых установках Launcher.

«В общей сложности MBDA предоставит ракеты и пусковые установки стоимостью в £1,9 млрд для поддержки модернизации и производства в общем 22 батарей ПВО PILICA+», — говорится в документе.

Это, отметили в компании, сделает ее самой крупной европейской программой НАТО по приобретению ПВО ближнего действия.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что 27 апреля на востоке Польши упал неопознанный военный объект. Очевидцы рассказали, что объект имел несколько метров в длину и был воткнут в землю. Позже польская радиостанция RMF FM рассказала, что ракета принадлежит министерству обороны страны.

24 апреля председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польше необходимо иметь больше оружия дальнего радиуса действия.

В феврале Госдеп США одобрил продажу Польше 18 РСЗО HIMARS и боеприпасов на сумму $10 млрд. Таким образом, в американском ведомстве подтвердили достоверность материала Bloomberg касательно пакета военной помощи Варшаве.

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