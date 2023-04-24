В Польше заявили о необходимости иметь оружие дальнего радиуса действия
Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.
«Мы его (оружие дальнего радиуса действия. — Ред.) уже в определенной степени имеем, но этот уровень недостаточный», — сказал он, выступая на конференции в Варшаве 24 апреля.
Согласно мнению ряда политических и военных аналитиков, Качиньский, вероятнее всего, имел в виду американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Вместе с тем председатель правящей партии Польши отметил, что Варшава не придерживается компромиссного решения украинского конфликта. Он считает, что если его удастся завершить с помощью компромисса, то может произойти новая опасность.
В феврале Госдеп США одобрил продажу Польше 18 РСЗО HIMARS и боеприпасов на сумму $10 млрд. Таким образом в американском ведомстве подтвердили достоверность материала Bloomberg касательно пакета военной помощи Варшаве. По словам источников агентства, транш также включил в себя оперативно-тактические боеприпасы ATACMS, увеличивающие дальность стрельбы реактивных систем до 300 км, в количестве 45 единиц.
Реактивная система залпового огня HIMARS — система на трехколесном шасси, разработанная в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Она способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
С HIMARS можно сопоставить российские ракетные системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений.