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В Польше заявили о необходимости иметь оружие дальнего радиуса действия

Глава PiS Качиньский: Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

«Мы его (оружие дальнего радиуса действия. — Ред.) уже в определенной степени имеем, но этот уровень недостаточный», — сказал он, выступая на конференции в Варшаве 24 апреля.

Согласно мнению ряда политических и военных аналитиков, Качиньский, вероятнее всего, имел в виду американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Вместе с тем председатель правящей партии Польши отметил, что Варшава не придерживается компромиссного решения украинского конфликта. Он считает, что если его удастся завершить с помощью компромисса, то может произойти новая опасность.

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В феврале Госдеп США одобрил продажу Польше 18 РСЗО HIMARS и боеприпасов на сумму $10 млрд. Таким образом в американском ведомстве подтвердили достоверность материала Bloomberg касательно пакета военной помощи Варшаве. По словам источников агентства, транш также включил в себя оперативно-тактические боеприпасы ATACMS, увеличивающие дальность стрельбы реактивных систем до 300 км, в количестве 45 единиц.

Реактивная система залпового огня HIMARS — система на трехколесном шасси, разработанная в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Она способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

С HIMARS можно сопоставить российские ракетные системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений.

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