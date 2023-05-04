Готовившийся к аварийной посадке самолет «Аэрофлота» приземлился в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Казань – Москва, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 4 мая сообщил источник «Известий».

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, произошло ложное срабатывание одного из датчиков.

«При выполнении рейса SU1191 Казань – Москва ложно сработала индикация двери багажного отсека. Посадка выполнена в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По данным источника «Известий», на борту сработала индикация открытия дверей.

Ранее, 3 мая, стало известно, что пассажирский самолет, следовавший в Домодедово из Стамбула, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.