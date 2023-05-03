Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Пассажирский самолет, следовавший в Домодедово из Стамбула, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Об этом представитель экстренных служб рассказал в среду, 3 мая.
«Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолет произвел экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, передает RT.
Ранее в этот день «Известиям» сообщили в экстренных службах, что самолет, летевший из Стамбула в Москву, готовится к экстренной посадке в Сочи.
По предварительной информации, причиной стали проблемы с наддувом салона, пишет REGNUM.
На борту воздушного судна находятся 44 человека — 42 взрослых и два ребенка, передает НСН.