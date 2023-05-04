Самолет «Аэрофлота» Казань - Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево готовятся к аварийной посадке самолета рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Казань — Москва. Об этом сообщил источник «Известий» 4 мая.

По данным источника, самолет Аirbus А320 рейса SU1191 прибывает с индикацией открытия дверей.

Ранее, 3 мая, стало известно, что пассажирский самолет, следовавший в Домодедово из Стамбула, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

До этого, 5 апреля, сообщалось, что пассажир рейса FV6289 Москва — Магадан авиакомпании «Россия» захотел выйти из самолета во время полета. Как сообщили очевидцы, мужчина, пребывавший, по-видимому, в состоянии алкогольного опьянения, попытался открыть дверь, однако его успели остановить и скрутить другие пассажиры.