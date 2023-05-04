Пекин после атаки беспилотников на Кремль призвал стороны избегать эскалации

Участвующие в военном конфликте на Украине стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к обострению кризиса. Об этом 4 мая заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, комментируя атаку украинских беспилотников на Кремль.

«Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — отметила дипломат на брифинге.

Мао Нин пока не сообщила о возможных планах Пекина отправить своего спецпредставителя на Украину после атаки на Кремль, о чем ее спросили журналисты, однако подтвердила готовность Китая своевременно обнародовать необходимую информацию.

«Китай продолжит вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», — отметила она.

В этот же день МИД Сирии осудил атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на Кремль, назвав произошедшее террористическим актом. Отмечалось, что Дамаск поддерживает право Москвы защищаться от таких опасных террористических атак и следить за тем, чтобы они не повторялись.

Ранее в этот же день посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также отметил, что ответ будет дан «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства» страны.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников указал на то, что в контексте попытки Украины нанести удар по Кремлю дипломатия не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.