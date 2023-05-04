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Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским
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Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским

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Фото: соцсети
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Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение», член палаты представителей страны Каролин ван дер Плас назвала визит президента Украины Владимира Зеленского в Амстердам неуместным и отказалась от участия во встрече с ним.

«4 мая… Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. <...> Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен», — написала политик в своем Twitter в четверг, 4 мая.

Она также отметила, что ранее на этой неделе сообщила председателю палаты представителей о том, что не будет присутствовать на встрече с президентом Украины.

4 мая в Нидерландах является Днем поминовения. В этот день ежегодно почитают память гражданских и военных лиц, погибших во Второй мировой войне. Официальная церемония поминовения по традиции проходит на площади Дам в Амстердаме.

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Самолет Зеленского накануне вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол. Туда он прибыл из Финляндии, где находился с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Переговоры президентов двух стран были посвящены поддержке Украины, двусторонним отношениям, а также глобальной геополитической ситуации.

13 мая украинский лидер планирует приехать в Берлин. Днем позже у Зеленского должна будет состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Однако, как сообщил немецкий портал T-Online, поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ.

До этого, 5 апреля, украинский президент посетил Польшу. Его визит начался во дворе Президентского дворца в Варшаве, где польский лидер Анджей Дуда встретил Зеленского и его супругу Елену.

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