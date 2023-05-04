Зеленский в Нидерландах встретится с главами МИД и минобороны страны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо встречи с премьер-министром Марком Рютте намерен также провести переговоры с главами двух ведущих ведомств. Об этом 4 мая сообщает газета Politico со ссылкой на нидерландского чиновника.

«Ожидается, что украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен», — цитирует издание чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Самолет Зеленского накануне вечером, 3 мая, приземлился в голландском аэропорту Схипхол. Туда он прибыл из Финляндии, где находился с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Переговоры президентов двух стран были посвящены поддержке Украины, двусторонним отношениям и глобальной геополитической ситуации.

После Зеленский должен приехать в Берлин 13 мая. Его самолет должен приземлиться в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. 14 мая украинский лидер будет принят канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Впрочем, как сообщил немецкий портал T-Online, поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ.

До этого, 5 апреля, украинский президент посетил Польшу. Визит начался во дворе Президентского дворца в Варшаве, где польский лидер Анджей Дуда встретил Зеленского и его супругу Елену.

Еще ранее, 8 февраля, король Великобритании Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце. Помимо этого украинский президент встретился с лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером, спикером палаты общин Линдси Хойлом и рядом других политиков.