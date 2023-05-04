В Тюменской области ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг, 4 мая.

О возгорании четырех частных домов по улице Новая села Салаирка стало известно в 2:46 по местному времени. Прибывшие на место спасатели эвакуировали семь человек.

Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 126 человек и 46 единиц техники. Сейчас на месте происшествия ведут работы по разборке и проливу конструкций.

На место пожара также прибыл губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.

В ночь на 3 мая стало известно о возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края. Горение началось после атаки беспилотников. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Ему присвоили высший ранг сложности.

Для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены 252 человека и 55 единиц техники. К вечеру 3 мая пожар удалось ликвидировать.