Пожару в резервуаре с нефтью в Краснодарском крае присвоен высший ранг сложности
Высший ранг сложности присвоен пожару, который разгорелся ночью 3 мая в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края. Об этом с места событий рассказала корреспондент «Известий» Вероника Котькова.
«На место происшествия прибыли все экстренные службы, пожарные расчеты МЧС Краснодарского края, а также пожарный поезд. Сейчас делается всё возможное, чтобы не дать огню распространиться», — сообщила Котькова.
По данным «Известий», объем резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м.
Ранее в этот же день губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что угрозы для жителей населенного пункта нет. По предварительным данным, жертвы и пострадавшие отсутствуют.