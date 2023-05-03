Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края

В поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом в среду, 3 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кондратьева.

Он добавил, что на место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Глава края отметил, что угрозы для жителей населенного пункта нет.

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