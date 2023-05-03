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Открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края ликвидировано. Об этом 3 мая сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

«В 20:15 ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве журналистам.

Для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены 252 человека и 55 единиц техники.

Горение началось после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на среду, 3 мая. В результате загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Ему присвоили высший ранг сложности.

По данным «Известий», общий объем поврежденного резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м.

После произошедшего губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей из поселка Волна. По его словам, ситуация не требует введения таких мер.

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