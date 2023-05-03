Глава Кубани опроверг сообщения об эвакуации из-за пожара на нефтебазе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей в связи с пожаром на нефтебазе в поселке Волна.
«Сейчас в Сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале 3 мая.
По его словам, ситуация не требует эвакуации. Губернатор также призвал жителей региона сохранять спокойствие.
Ранее в этот день Кондратьев сообщил, что в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами составляет 1,2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен высший ранг сложности. На месте происшествия работают все экстренные службы, а также пожарные расчеты МЧС. По данным «Известий», объем резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.