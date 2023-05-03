Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Краснодар» обыграл «Акрон» и прошел во второй этап финала Кубка России
Мир
МИД Франции сообщил о гибели французского ученика во время стрельбы в школе Сербии
Наука и техника
Космонавты приступили к выходу в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
Мир
Россия обратилась в ООН из-за захвата школы при посольстве страны в Варшаве
Мир
В Сербии появился стихийный мемориал после стрельбы в школе
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Мир
Блинкен заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $300 млн
Мир
Общий объем военной помощи Киеву от Вашингтона при Байдене достиг $36,4 млрд
Мир
Во Франции отклонили второй запрос о референдуме по пенсионной реформе
Мир
Трамп упрекнул Байдена в возможности проспать коронацию Карла III
Мир
Советник ВВС Украины призвал не ждать быстрого получения F-16 от Запада
Армия
ВСУ начали разведку боем на ореховском направлении
Мир
Стрелявшего в белградской школе подростка поместили в психиатрическую клинику

Возгорание резервуара с нефтепродуктами на Кубани полностью ликвидировано

0
Фото: ТАСС/Роман Соколов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 3 мая.

«В 23:42 возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района полностью ликвидировали», — передает сообщение оперштаб в Telegram-канале.

Горение началось после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на среду, 3 мая. В результате загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Ему присвоили высший ранг сложности.

По данным «Известий», общий объем поврежденного резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м. Для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены 252 человека и 55 единиц техники.

После произошедшего губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей из поселка Волна. По его словам, ситуация не требует введения таких мер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023