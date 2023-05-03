Возгорание резервуара с нефтепродуктами на Кубани полностью ликвидировано

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 3 мая.

«В 23:42 возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района полностью ликвидировали», — передает сообщение оперштаб в Telegram-канале.

Горение началось после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на среду, 3 мая. В результате загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Ему присвоили высший ранг сложности.

По данным «Известий», общий объем поврежденного резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м. Для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены 252 человека и 55 единиц техники.

После произошедшего губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей из поселка Волна. По его словам, ситуация не требует введения таких мер.