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Общий объем военной помощи Киеву от Вашингтона при Байдене достиг $36,4 млрд

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oz Suguitan
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Общий объем военных поставок Вашингтона Киеву достиг $36,4 млрд с начала работы администрации президента США Джо Байдена, сообщили 3 мая в Пентагоне.

При этом отмечается, что с начала российской спецоперации США выделили Киеву военную помощь в размере $35,7 млрд.

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Вместе с тем накануне бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США из-за проблем в экономике Соединенных Штатов Америки и снижения интереса американцев к поддержке украинской стороны.

Однако в Вашингтоне напротив продолжают придерживаться курса на оказание помощи Киеву. Так, 1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что Вашингтон передал Киеву почти 100% запрошенной военной помощи, однако поставки продолжатся, Украина получит дополнительные пакеты вооружений.

При этом в конце апреля командующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил, что США организовали на Украине систему слежения за поставляемым оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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