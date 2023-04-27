США развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием

США организовали на Украине систему слежения за поставляемым оружием. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они [украинская сторона] предоставили нам доступ к своим сетям для мониторинга», — заявил он во время выступления в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей.

Организацией проверок занимается офис военного атташе Соединенных Штатов в Киеве. Так, в среду инспекция проводилась в Одессе, еще одно контрольное мероприятие запланировано на следующий четверг.

Для проведения ревизий используются ручные сканеры, которые считывают данные со штрихкодов, нанесенных на ключевые разновидности западных вооружений. Впоследствии эта информация попадает в сеть, подконтрольную Вашингтону. По словам Каволи, детали процесса зависят от обстановки на местах. Если позволяют обстоятельства, к работе привлекаются американские сотрудники. В иных случаях обязанности делегируют служащим ВС Украины.

Ранее, 24 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата будут зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского.

21 апреля в МИД РФ заявили, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Таким образом они демонстрируют эффективность западной помощи в этом столкновении. Вместе с тем в министерстве указали на стремление Украины продолжать конфликт. Зеленский сам «жаждет» всё больше вооруженных поставок от иностранных партнеров, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.