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В России изготовят три скафандра для выхода в открытый космос

«Роскосмос»: в России изготовят три новых скафандра для выхода в открытый космос с МКС
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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Сергей Корсаков
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В России изготовят три новых скафандра для выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС) в 2024–2025 годах. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» 3 мая.

Снаряжение изготавливается на научно-производственном предприятии (НПП) «Звезда» им. академика Г.И. Северина. Скафандры типа «Орлан» будут произведены с применением отечественных материалов, отмечается в ведомстве.

«Один скафандр планируется произвести в 2024 году, еще два — в 2025 году. Они будут сделаны с применением отечественных материалов», — говорится в заявлении.

Для продолжения эксплуатации двух скафандров «Орлан-МКС» созданы и доставляются на станцию запасные части.

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В конце прошлого года специалисты НПП «Звезда» пообещали разобраться с проблемой, из-за которой пришлось перенести выход российских космонавтов в открытый космос. Тогда «Роскосмос» принял решение прекратить работы по подготовке к новому выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за возникших неполадок со скафандром, а точнее в работе их насосов.

18 ноября прошлого года российские космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС после выхода в открытый космос. Космонавты выходили в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

Это был уже 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Петелина это был первый выход в открытый космос, а для Прокопьева — уже третий.

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