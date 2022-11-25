В НПП «Звезда» пообещали разобраться с проблемой охлаждения скафандров

Специалисты Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда», занимающегося производством скафандров, разберутся с проблемой, из-за которой пришлось перенести выход российских космонавтов в открытый космос. Об этом ТАСС 25 ноября рассказал гендиректор НПП Сергей Поздняков.

Ранее в этот день сообщалось, что «Роскосмос» принял решение прекратить работы по подготовке к новому выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за возникших неполадок со скафандром.

«Насосов два — основной и резервный, и есть автомат, который при нештатной работе основного, включает резервный, и наоборот. Имеет место нестабильность работы насосов, будем разбираться», — прокомментировал ситуацию Поздняков.

Ранее, 18 ноября, российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию (МКС) после выхода в открытый космос. Космонавты выходили в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

Это был уже 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Петелина это был первый выход в открытый космос, а для Прокопьева — уже третий.

22 ноября начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов сообщил, что ЦПК подготовил предложение по набору в отряд космонавтов в следующем году, в ближайшее время оно будет направлено в «Роскосмос». По словам Харламова, отбор предлагается начать в 2023 году. Для пополнения отряда космонавтов могут быть отобраны как четыре человека, так и шесть, в соответствии с расчетом потребностей.