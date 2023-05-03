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В Белграде подросток открыл стрельбу в школе

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Власти Сербии объявили трехдневный траур после нападения на школу. Ранее утром 14-летний подросток открыл стрельбу по сверстникам и работникам учебного заведения в Белграде. В результате нападения погибло по меньшей мере 10 человек, передает телеканал «Известия». Также сообщается, что еще несколько школьников и учитель ранены. Подросток задержан, полицейские выясняют причины произошедшего, на месте работают медики. Известно, что устроивший стрельбу пришел в школу с двумя пистолетами и коктейлями Молотова. По данным следствия, подросток планировал нападение — у него нашли список жертв и план здания. Нападавший — учащийся седьмого класса, знакомые описывают его как примерного ученика.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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