В США арестовали Деонтея Уайлдера по обвинению в незаконном хранении оружия
В Лос-Анджелесе арестовали боксера Деонтея Уайлдера. По сообщениям СМИ, бывшего чемпиона обвиняют в незаконном хранении оружия. Полиция остановила автомобиль спортсмена из-за тонировки. В ходе обыска в машине нашли пистолет и наркотики, передает телеканал «Известия». В профессиональном боксе 37-летний Уайлдер одержал 43 победы, 42 из них нокаутом. Ранее стало известно, что американец может стать следующим соперником британца Энтони Джошуа.
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