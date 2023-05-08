День Победы 2023 в Санкт-Петербурге — какие мероприятия пройдут 9 мая

День Победы — праздник огромного значения для всей России и, в особенности, для жителей Санкт-Петербурга. Ведь именно этому городу суждено было пережить ужасы блокады и выстоять под натиском врага. Годовщину победы в Северной столице всегда отмечают масштабно, праздничные мероприятия проходят на территории всего региона. Как жители города на Неве отметят День Победы 9 мая в 2023 году — читайте в материале «Известий».

Парад Победы 9 мая – 2023, Санкт-Петербург

Главным событием праздника традиционно станет Парад Победы. Шествие колонны боевой техники и военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона пройдет на Дворцовой площади, вблизи музея «Эрмитаж». Начало мероприятия запланировано на 10:00 утра.

Всего в шествии примут участие около 4 тыс.человек. Колонну военной техники возглавит легендарный советский танк Т-34. Кроме того, зрители смогут увидеть современные образцы колесной и гусеничной техники Сухопутных войск, а также артиллерийские и ракетные системы других родов Вооруженных сил РФ. Воздушная часть парада в 2023 году не состоится.

Шествие будут сопровождать музыканты военного оркестра, которые исполнят любимые горожанами песни о Великой Отечественной войне и подвигах советских солдат. Некоторые произведения получат новую аранжировку. Когда завершающая часть колонны пройдет мимо собравшихся, музыканты споют а капелла «День Победы» Давида Тухманова.

Также в составе парада пройдут 250 участников военно-патриотического движения «Юнармия», а 650 добровольцев регионального отделения движения «Волонтеры Победы» окажут помощь и поддержку приглашенным на праздник ветеранам и другим почетным гостям.

Проход на мероприятие предусмотрен только по пригласительным билетам, которые выдает правительство Санкт-Петербурга (Смольный). На время парада существенная часть близлежащих к Дворцовой площади дорог будет перекрыта.

Кроме того, перед торжественным шествием проведут две репетиции — 4 и 7 мая.

«Бессмертный полк» – 2023 в СПб

Акция «Бессмертный полк» в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдет в альтернативном формате. Так, состоится «Стена памяти» — в разных частях города установят стенды, на которые желающие могут вывесить портреты своих родных и близких, участников войны и тружеников тыла. После того, как праздник минует, все собранные материалы и фотографии пополнят коллекции архивов и музеев.

9 мая – 2023 в СПб, программа

Несмотря на то что на Парад Победы сможет попасть лишь ограниченное число горожан, в первой половине дня улицы города также огласят звуки военных песен. С этой целью по главным проспектам Северной столицы в первой половине дня проедут автомобили с аудиосистемами. Жители домов и прохожие смогут вместе спеть военные песни, доносящиеся из динамиков машин.

Кроме того, в вечернее время все желающие смогут присоединиться к флешмобу «Песня на балконе». Ровно в 19:00 нужно выйти на балкон или распахнуть окно и исполнить песню «День Победы».

Театры и концертные залы города на Неве готовят выступления на военную тематику к годовщине Великой Победы. Спектакли и концерты в честь праздника представят Мариинский театр, Молодежный театр на Фонтанке, «Санктъ-Петербургъ опера», Филармония Шостаковича, Русская антреприза Андрея Миронова, «Газпром Арена»,

Концерты пройдут и на открытом воздухе. Так, на площадках Михайловского сада в 12:00 начнется интерактивный концерт «А город жил!», а гостям праздника предложат нарисовать поздравительные открытки ветеранов.

Салют 9 мая – 2023, СПб

Завершающим элементом праздника, как и всегда, станет торжественный салют у стен Петропавловской площади. Небесное шоу начнется в 22:00. Фейерверки сопроводят ритуальные выстрелы из артиллерийских орудий в память о павших защитниках города.

Помимо участка у Петропавловской площади зрители смогут насладиться салютом, собравшись на Дворцовой набережной, на Стрелке Васильевского острова или стоя на Биржевом, Троицком или Литейном мосту. Захватывающий вид откроется и с прогулочных теплоходов.

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