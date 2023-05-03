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В Эстонии запретили мероприятия на 9 Мая с использованием георгиевских лент

ERR: полиция Эстонии запретила использование символики РФ и СССР на мероприятиях 9 Мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полиция Эстонии приняла решение запретить проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий с использованием «враждебной символики», в частности георгиевских лент. Об этом 3 мая сообщил телеканал ERR.

«Запрещается проводить демонстрации, собираться и выступать с речами <...> и поддерживать символами, словами и действиями российскую политику на Украине», — приводит канал слова главы Ида-Харьюского отделения полиции департамента полиции и погранохраны Рогера Кумма.

В список «враждебной символики» входят георгиевские ленты, флаги России и СССР, советская военная форма, а также символ Z. Запрет на ее использование действует в уездах Харьюмаа (включая Таллин), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает большая часть русскоязычного населения Эстонии.

При этом проведение запрещенных мероприятий будет наказываться штрафом или тюремным заключением на срок до года. Правоохранители будут также задерживать лиц, призывающих к участию в этих мероприятиях или оказывающих помощь в их организации.

Кроме того, полиция будет следить за публикациями в интернете, чтобы предотвращать разжигание ненависти и пресекать запрещенные собрания.

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Законопроект о запрете георгиевской ленты и буквы Z латинского алфавита, которые стали символами поддержки спецоперации России по защите Донбасса, начали разрабатывать в Эстонии в марте 2022 года.

27 апреля текущего года премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы. Размер штрафа будет объявлен 9 мая.

В свою очередь, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что наденет 9 Мая георгиевскую ленту, несмотря на угрозы штрафом от властей. Он отметил, что ношение этого символа не запрещено в том случае, если он не пропагандирует «агрессию».

В Молдавии в апреле прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Тогда штрафы были от 4,5 тыс. леев (около $250) до 9 тыс. леев (около $500).

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