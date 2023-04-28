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Додон заявил о намерении надеть георгиевскую ленту 9 Мая вопреки запретам властей

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Фото: ТАСС/Анна Исакова
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что наденет 9 Мая георгиевскую ленту, несмотря на угрозы штрафом от властей.

В эфире телеканала ГРТ 28 апреля он назвал странным решение властей запретить ношение георгиевской ленты в связи с недавним решением Конституционного суда (КС) страны. Речь идет о частичном удовлетворении обращений двух молдавских депутатов, которые выступили с требованием запретить российскую символику, используемую в ходе СВО, — Z и V. Однако говоря о георгиевской ленте, ее ношение не запрещено в том случае, если она не пропагандирует «агрессию».

«Как и в прошлом году, 9 Мая я выйду с георгиевской лентой. Если власти предпримут что-то незаконное, будем судиться. Если нужно будет, дойдем и до международных судов, и я на 100% уверен, что в этом случае власти Молдовы будут наказаны за нарушение прав человека», — сказал Додон.

Решение запретить ношение символа победы в Великой Отечественной войне ранее озвучил премьер-министр страны Дорин Речан.

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27 апреля премьер уточнил, что непосредственно перед 9 Мая будет объявлен размер штрафа за ношение георгиевской ленты.

В Молдавии в апреле прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Тогда штрафы были от 4,5 тыс. леев (около $250) до 9 тыс. леев (около $500).

Депутаты Соцпартии Молдавии пытались опротестовать данное решение. Запрет осудили также руководители Приднестровья, общественники и политики Гагаузской автономии. Весной 2022 года парламент Гагаузской автономии одобрил ношение георгиевской ленты 9 Мая.

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