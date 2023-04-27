Власти Молдавии предупредили о штрафах за георгиевскую ленту в День Победы

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 27 апреля заявил, что жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы.

«МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон», — сказал он журналистам.

Речан уточнил, что непосредственно перед 9 Мая будет объявлен размер штрафа за ношение георгиевской ленты.

В Молдавии в апреле прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Тогда штрафы были от 4,5 тыс. леев (около $250) до 9 тыс. леев (около $500).

Депутаты Соцпартии Молдавии пытались опротестовать данное решение. Запрет осудили также руководители Приднестровья, общественники и политики Гагаузской автономии. Весной 2022 года парламент Гагаузской автономии одобрил ношение георгиевской ленты 9 Мая.

В 2023 году Конституционный суд Молдавии сохранил запрет на публичное ношение георгиевской ленты.