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КС Молдавии сохранил запрет на публичное ношение георгиевской ленты

КС Молдавии: запрет на ношение георгиевской ленты соответствует конституции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Конституционный суд (КС) Молдавии заявил, что георгиевскую ленту в ряде случаев можно демонстрировать, но нельзя носить и использовать для оправдания военных преступлений и агрессии. Это же касается букв Z и V, заявила глава инстанции Домника Маноле, 11 апреля сообщил портал Noi.

По ее словам, использование ленты можно демонстрировать на выставках и других мероприятиях подобного рода, но нельзя использовать как символ поддержки России.

«Признаются конституционными положения статьи 365/5 Кодекса о правонарушениях и положения статьи №1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» в той части, которая касается оправдания или прославления военной агрессии, воинских преступлений или преступлений против человечности», — зачитала она постановление КС.

Запрещенные ранее буквы можно использовать в качестве коммерческих эмблем или рассматриваться как буквы латинского алфавита.

«Санкции без учета этих обстоятельств станут чрезмерным вмешательством в право на свободу выражения», — подчеркнула судья.

В КС Молдавии ранее обратились депутаты Соцпартии Молдавии, они опротестовали запрет властей страны на ношение георгиевской ленты и использование символов Z и V.

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Запрет осудили также руководители Приднестровье, общественники и политики Гагаузской автономии. Весной 2022 года парламент Гагаузской автономии одобрил ношение георгиевской ленты 9 Мая.

В апреле того же года полиция предупредила о наказании для всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

Тогда же президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V.

Инициатива о запрете на публичную демонстрацию георгиевской ленты в республике принадлежит депутатам проевропейской «Партии действия и солидарности». За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. леев (около $250) до 9 тыс. леев (около $500) для физических лиц. Запрет не касается наградных планок и лент орденов.

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