Парламент Гагаузской автономии Молдавии одобрил ношение георгиевской ленты 9 мая

Парламент Гагаузской автономии (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова) одобрил ношение георгиевской ленты 9 мая. Об этом стало известно в понедельник, 9 мая, после экстренного заседания Народного собрания Гагаузии (НСГ) по ситуации символикой Дня Победы.

«НСГ принимает постановление: разрешить на территории автономного образования Гагаузии при проведении массовых мероприятий в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета. Постановление вступает в силу в день принятия», — приводит слова зампредседателя законодательного органа Георгия Лейчу «РИА Новости».

29 апреля НСГ приняло закон, разрешающий использование на территории автономии георгиевских ленточек в качестве символа победы в Великой Отечественной войне. При этом 20 апреля полиция Молдавии предупредила о наказании для всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно. Поэтому принятый в Гагаузской автономии 29 апреля закон Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V.