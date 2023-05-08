События недели в фотографиях: атака на Кремль, коронация Карла и майский снегопад

Эксперты предрекают Франции еще более засушливое лето в этом году. Прошлое поставило рекорд по этому показателю за всю историю наблюдений, но сейчас, после засушливой зимы, уровень грунтовых вод оказался еще ниже. Возможно, придется вводить ограничения на потребление воды, особенно в центральной части страны, включая Париж