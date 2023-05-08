События недели в фотографиях: атака на Кремль, коронация Карла и майский снегопад

Ночью 3 мая два беспилотных летательных аппарата попытались совершить налет на Кремль. Попытки были пресечены системами радиоэлектронной борьбы, никто не пострадал. Ответственность за это российские власти возложили на Украину. Главные события прошедшей недели ― в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Alberta Wildfire
В Канаде на севере провинции Альберта вспыхнул масштабный лесной пожар, из-за которого эвакуировали около 3 700 местных жителей
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
В Лондоне прошла церемония коронации короля Великобритании Карла III
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
1 мая в Институте искусства костюма нью-йоркского Метрополитен-музея прошел традиционный весенний бал Met Gala 2023. В этом году мероприятие было посвящено памяти модельера Карла Лагерфельда
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
6 мая Москва проводила в последний путь модельера Валентина Юдашкина
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже традиционный первомайский марш рабочих был посвящен протесту против закона о пенсионной реформе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В Москве 4 мая простились с известным российским модельером Вячеславом Зайцевым
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
4 мая крупный лесной пожар в Вагайском районе Тюменской области при сильном ветре перекинулся на дома в селе Успенка
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Эксперты предрекают Франции еще более засушливое лето в этом году. Прошлое поставило рекорд по этому показателю за всю историю наблюдений, но сейчас, после засушливой зимы, уровень грунтовых вод оказался еще ниже. Возможно, придется вводить ограничения на потребление воды, особенно в центральной части страны, включая Париж
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Фото: REUTERS/
Израиль нанес авиаудары по Газе 2 мая после ракетной атаки с той стороны. Она началась в связи с известием о смерти во время голодовки в израильской тюрьме высокопоставленного члена «Исламского джихада» Хадера Аднана
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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
3 мая в Белграде 14-летний подросток открыл стрельбу в школе. Девять человек погибли ― восемь учеников и учитель истории
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
В Москве на Ереванской улице 4 мая загорелось здание, люди эвакуировались до прибытия спасателей
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В Москве 2 мая почтили память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов
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Фото: REUTERS/Kyodo
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье в центральной части Японии 5 мая
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