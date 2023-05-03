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Жена баскетболиста Шведа рассказала о претензиях нападавших к мужу

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Напавшие на баскетболиста Алексея Шведа обвинили его в том, что они проиграли ставку. Об этом 3 мая рассказала «Известиям» жена спортсмена.

По словам женщины, в компании нападавших ее узнали, после чего начали оскорблять Шведа, утверждая, что он не умеет играть. Из-за этого они якобы проиграли ставку. Супруга спортсмена за него вступилась.

Женщина также сообщила, что Шведу требуется повторная компьютерная томография (КТ), так как из-за черепно-мозговой травмы у него образовалась опухоль, которая может расти.

«Пока что это неизвестно. Нужно ждать время, лежать, не двигаться, у него корсет на шее», — рассказала она.

Кроме того, по словам супруги, в мозгу баскетболиста есть воздух, который до сих пор не вышел. На данный момент спортсмен находится в реанимации.

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Группа мужчин напала на Шведа вечером 1 мая. Инцидент произошел в центре Москвы возле припаркованного автомобиля. Спортсмена ударили несколько раз, после чего он упал на асфальт. Нападавшие с места преступления сбежали.

По данным источника «Известий», конфликт начался после того, как Швед попросил нескольких посетителей ресторана вести себя потише.

Закончив ужин, компания баскетболиста оплатила счет и вышла на улицу, где их должна была ждать машина такси. На выходе их встретили те самые агрессивные посетители ресторана, после этого началась потасовка.

Спортсмен получил серьезную черепно-мозговую травму. По факту избиения баскетболист написал заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Личности некоторых нападавших установлены.

3 мая источник «Известий» сообщил о задержании двух подозреваемых в избиении Шведа. Позже эту информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной РФ он стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.

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