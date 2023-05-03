Двух человек задержали по делу о нападении на Шведа

Два человека задержаны по уголовному делу по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщил в среду, 3 мая, источник «Известий».

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила о задержании подозреваемых в нападении на спортсмена. Ее слова приводятся в Telegram-канале «МВД Медиа».

Инцидент произошел вечером 1 мая около одного из ресторанов Москвы. Во время нападения Швед упал. Баскетболиста доставили в больницу, где ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.

2 мая источник «Известий» рассказал о причинах нападения неизвестных на спортсмена. По его словам, конфликт начался после того, как Швед попросил нескольких посетителей ресторана вести себя потише.

Закончив ужин, компания баскетболиста оплатила счет и вышла на улицу, где их должна была ждать машина такси. На выходе их встретили те самые агрессивные посетители ресторана, после этого началась потасовка.

Также 2 мая Ирина Волк рассказала, что после нападения на Шведа возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью спортсмена.