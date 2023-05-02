После нападения на баскетболиста Шведа возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщила 2 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Следователем ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК РФ», — приводятся слова Волк в Telegram-канале «МВД Медиа».

Волк добавила, что в настоящее время полиция ищет подозреваемых в нападении на спортсмена.

Накануне вечером около одного из ресторанов столицы напали на Шведа. Баскетболист упал, впоследствии он был доставлен в больницу, где ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.

Источник «Известий» сообщил, что конфликт начался после того, как Швед попросил нескольких посетителей ресторана вести себя потише.

Закончив ужин, компания баскетболиста оплатила счет и вышла на улицу, где их должна была ждать машина такси. На выходе их встретили те самые агрессивные посетители ресторана, после этого началась потасовка.