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После нападения на баскетболиста Шведа возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщила 2 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК РФ», — приводятся слова Волк в Telegram-канале «МВД Медиа».

Волк добавила, что в настоящее время полиция ищет подозреваемых в нападении на спортсмена.

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Накануне вечером около одного из ресторанов столицы напали на Шведа. Баскетболист упал, впоследствии он был доставлен в больницу, где ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.

Источник «Известий» сообщил, что конфликт начался после того, как Швед попросил нескольких посетителей ресторана вести себя потише.

Закончив ужин, компания баскетболиста оплатила счет и вышла на улицу, где их должна была ждать машина такси. На выходе их встретили те самые агрессивные посетители ресторана, после этого началась потасовка.

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