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Стали известны причины нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

Источник: неизвестные напали на Шведа после сделанного им замечания
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Поводом для нападения на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, предварительно, послужило сделанное им замечание шумной компании. Конфликт начался после того, как он попросил посетителей ресторана вести себя потише, рассказал 2 мая источник «Известий» из окружения спортсмена.

«Он так рассказывает: в ресторан зашла компания, их не хотели сажать. Они были агрессивные, явно под «чем-то», начали орать на персонал. Швед просто сделал им замечание, попросил вести себя потише. В ответ они начали его оскорблять: «кто ты такой, баба, волосы отрастил (у Шведа длинные волосы. — Ред.). И где-то через минут пять ушли», — сказал собеседник.

По его словам, закончив ужин, компания Шведа оплатила счет и вышла на улицу, где их должна была ждать машина такси. На выходе их встретили те самые агрессивные посетители ресторана, после этого началась потасовка.

Как сообщалось ранее, нападение произошло поздно вечером 1 мая возле ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний Швед получил несколько ударов в голову, впоследствии он был госпитализирован в медучреждение, где ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Агент Шведа Обрад Фимич, комментируя происшествие, заявил, что спортсмен выжил «благодаря одному милосердному Богу». В клубе в свою очередь указали, что на восстановление игрока потребуется время, ближайшие матчи он точно пропустит.

По факту избиения баскетболист написал заявление в правоохранительные органы. Личности некоторых нападавших уже установлены. Проверку по факту инцидента взяла на контроль столичная прокуратура.

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Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.

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