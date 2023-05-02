Стали известны причины нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

Поводом для нападения на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, предварительно, послужило сделанное им замечание шумной компании. Конфликт начался после того, как он попросил посетителей ресторана вести себя потише, рассказал 2 мая источник «Известий» из окружения спортсмена.

«Он так рассказывает: в ресторан зашла компания, их не хотели сажать. Они были агрессивные, явно под «чем-то», начали орать на персонал. Швед просто сделал им замечание, попросил вести себя потише. В ответ они начали его оскорблять: «кто ты такой, баба, волосы отрастил (у Шведа длинные волосы. — Ред.). И где-то через минут пять ушли», — сказал собеседник.

По его словам, закончив ужин, компания Шведа оплатила счет и вышла на улицу, где их должна была ждать машина такси. На выходе их встретили те самые агрессивные посетители ресторана, после этого началась потасовка.

Как сообщалось ранее, нападение произошло поздно вечером 1 мая возле ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний Швед получил несколько ударов в голову, впоследствии он был госпитализирован в медучреждение, где ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Агент Шведа Обрад Фимич, комментируя происшествие, заявил, что спортсмен выжил «благодаря одному милосердному Богу». В клубе в свою очередь указали, что на восстановление игрока потребуется время, ближайшие матчи он точно пропустит.

По факту избиения баскетболист написал заявление в правоохранительные органы. Личности некоторых нападавших уже установлены. Проверку по факту инцидента взяла на контроль столичная прокуратура.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.