Агент Шведа отреагировал на нападение на баскетболиста

То, что баскетболист Алексей Швед выжил после нападения в центре Москвы, является «божественным вмешательством», 2 мая заявил его агент Обрад Фимич.

«Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга. Благодаря одному милосердному Богу, он остался жив после такого происшествия», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Фимич рассказал, что Шведа могло спасти то, что он был профессиональным спортсменом и натренированным человеком. Он призвал привлечь нападавших к ответственности.

«Могу сказать, что такое поведение в современном обществе неприемлемо. Цивилизованные люди должны уметь общаться без распускания рук, насилию предпочесть милосердие. Мотивы нападения? Может чувство безнаказанности? На самом деле мотивы неизвестны. На мой взгляд, нападавшие должны понести наказание соответственно содеянному. Надеюсь, что их найдут и дело будет доведено до справедливого итога», — сказал агент.

ЧП произошло накануне вечером около одного из ресторанов столицы. Во время нападения Швед упал, впоследствии он был доставлен в больницу, где ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.

Личности некоторых нападавших на Шведа были установлены. По данным «Спорт-Экспресса», у них был конфликт с администрацией ресторана.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист, защитник клуба ЦСКА. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей летних Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.