Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
NYT узнала о непригодности переданных Киеву САУ PzH 2000 к условиям распутицы
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Армия
ВКС РФ уничтожили военные резервы ВСУ у Авдеевки
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду

Политолог оценила итоги разговора Путина с главой Алтайского края

Политолог Линдигрин: позитивные изменения в Алтайском крае характеризуют работу Томенко
0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин во вторник, 3 мая, в беседе с «Известиями» оценила итоги встречи президента России Владимира Путина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Как пояснила политолог, позитивные изменения, которые произошли в Алтайском крае, характеризуют работу главы региона. Так, Алтайский край сохранил лидерство в стране по производству гречихи и овса, второе место по производству рапса, а в прошлом году были получены рекордные урожаи. Регион — крупнейший производитель продовольствия в России: занимает первое место в стране по объемам производства муки, крупы, второе место по выпуску сливочного масла и сыров.

«В связи с этим Виктор Томенко логично высказал президенту свою высокую заинтересованность в том, чтобы Алтайский край присоединился к новому сухопутному зерновому коридору, о котором недавно говорили премьер Михаил Мишустин и [глава КНР] Си Цзиньпин. Эта «зерновая труба» может как раз пролегать через Алтайский край. Такой амбициозный экономический проект позволит региону серьезно диверсифицировать риски и будет означать фактически выход на многомиллиардный и по численности населения, и по объему рынок Китая, обеспечивая постоянный объем экспорта», — подчеркнула Линдигрин.

Безденежная единица: что мешает экономике Алтайского края
К 2024 году планируется создать 5,5 тыс. рабочих мест, но в 2020-м в регионе появилось лишь 129

Также она обратила внимание на одну из приоритетных отраслей экономики региона — туризм. По словам эксперта, турпоток в Алтайском крае вышел на допандемийный уровень и даже его превысил.

«В крае реализуется большое количество инвестиционных проектов в туризме. Да и в принципе, несмотря на санкционное давление и инфляцию, в 2022 году в крае не допущено падения инвестиций — мало того, они растут. А для дальнейшего развития туристического потенциала Виктор Томенко попросил президента помочь федеральными средствами на реконструкцию инфраструктуры аэропорта Барнаул», — добавила Линдигрин.

По мнению политолога, состоявшаяся встреча с главой государства и его поддержка предполагают для Томенко скорее референдумный сценарий выборов. Алтайские элиты максимально консолидированы, считает Линдигрин.

Встреча президента и Томенко состоялась 2 мая. В ходе разговора губернатор попросил у Путина финансирование на новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Барнаула. Руководитель края также проинформировал главу государства о развитии местного туристического потенциала.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023