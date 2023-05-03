Политолог оценила итоги разговора Путина с главой Алтайского края

Генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин во вторник, 3 мая, в беседе с «Известиями» оценила итоги встречи президента России Владимира Путина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Как пояснила политолог, позитивные изменения, которые произошли в Алтайском крае, характеризуют работу главы региона. Так, Алтайский край сохранил лидерство в стране по производству гречихи и овса, второе место по производству рапса, а в прошлом году были получены рекордные урожаи. Регион — крупнейший производитель продовольствия в России: занимает первое место в стране по объемам производства муки, крупы, второе место по выпуску сливочного масла и сыров.

«В связи с этим Виктор Томенко логично высказал президенту свою высокую заинтересованность в том, чтобы Алтайский край присоединился к новому сухопутному зерновому коридору, о котором недавно говорили премьер Михаил Мишустин и [глава КНР] Си Цзиньпин. Эта «зерновая труба» может как раз пролегать через Алтайский край. Такой амбициозный экономический проект позволит региону серьезно диверсифицировать риски и будет означать фактически выход на многомиллиардный и по численности населения, и по объему рынок Китая, обеспечивая постоянный объем экспорта», — подчеркнула Линдигрин.

Также она обратила внимание на одну из приоритетных отраслей экономики региона — туризм. По словам эксперта, турпоток в Алтайском крае вышел на допандемийный уровень и даже его превысил.

«В крае реализуется большое количество инвестиционных проектов в туризме. Да и в принципе, несмотря на санкционное давление и инфляцию, в 2022 году в крае не допущено падения инвестиций — мало того, они растут. А для дальнейшего развития туристического потенциала Виктор Томенко попросил президента помочь федеральными средствами на реконструкцию инфраструктуры аэропорта Барнаул», — добавила Линдигрин.

По мнению политолога, состоявшаяся встреча с главой государства и его поддержка предполагают для Томенко скорее референдумный сценарий выборов. Алтайские элиты максимально консолидированы, считает Линдигрин.

Встреча президента и Томенко состоялась 2 мая. В ходе разговора губернатор попросил у Путина финансирование на новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Барнаула. Руководитель края также проинформировал главу государства о развитии местного туристического потенциала.