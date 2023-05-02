Глава Алтайского края попросил у Путина финансирование на новую ВПП аэропорта Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил у президента России Владимира Путина финансирование на новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Барнаула. С просьбой поспособствовать строительству Томенко обратился к главе государства 2 мая на встрече в формате видеоконференции.

Губернатор рассказал, что в настоящее время в аэропорту Барнаула возводится новый терминал в связи с растущим пассажиропотоком, который в этом году приблизился 700 тыс. человек. По словам Томенко, эта цифра может быть превышена уже до конца года.

«Мы реализуем сегодня инвестиционный проект по развитию аэропорта в Барнауле, строим терминал на 1 млн человек. Нужны аэродромная полоса и вспомогательное оборудование», — пояснил Томенко.

Он также добавил, что эксплуатируемая сейчас полоса была построена еще в 70-е годы XX века.

В январе прошлого года Томенко обсудил проект реконструкции аэропорта Барнаула с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым. В планы реконструкции было внесено строительство новой взлетно-посадочной полосы с современным светосигнальным оборудованием и перронами, которые подходят к телетрапам.

В марте того же года Рудаков и Томенко подписали соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта стоимостью выше 4,5 млрд рублей. Для реализации проекта ООО «Новапорт Холдинг» в июне 2022 года приобрело акции аэропорта Барнаула за 800 млн рублей и стало держателем контрольного пакета.