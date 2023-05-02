Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии опровергли сообщения об участии в военных учениях Defender-23
Мир
В УПЦ опровергли передачу минкульту Украины 16 корпусов Киево-Печерской лавры
Мир
В США заявили о намерении помешать стратегическому военному альянсу РФ и Китая
Мир
Эрдоган объявил об открытии крупнейшего месторождения нефти в Турции
Общество
В Москве почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году
Культура
Путин заявил, что искусство находится вне политики
Общество
Защита Галявиева обжаловала пожизненный срок за убийство девяти человек
Армия
Российские военные перехватили подкрепление для ВСУ под Угледаром
Мир
Байден обсудит угрозу дефолта в США с лидерами конгресса
Происшествия
Первоклассник погиб от удара током от оборванного провода ЛЭП
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 27 марта
Общество
Экс-директор Дома моды заявил о попытке сына Зайцева похоронить его тайно
Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка

Глава Алтайского края попросил у Путина финансирование на новую ВПП аэропорта Барнаула

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил у президента России Владимира Путина финансирование на новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Барнаула. С просьбой поспособствовать строительству Томенко обратился к главе государства 2 мая на встрече в формате видеоконференции.

Губернатор рассказал, что в настоящее время в аэропорту Барнаула возводится новый терминал в связи с растущим пассажиропотоком, который в этом году приблизился 700 тыс. человек. По словам Томенко, эта цифра может быть превышена уже до конца года.

«Мы реализуем сегодня инвестиционный проект по развитию аэропорта в Барнауле, строим терминал на 1 млн человек. Нужны аэродромная полоса и вспомогательное оборудование», — пояснил Томенко.

Он также добавил, что эксплуатируемая сейчас полоса была построена еще в 70-е годы XX века.

Светлая полоса: аэропорты перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров
Какие авиаузлы уже начали тестировать разработку и сможет ли она заменить зарубежный аналог

В январе прошлого года Томенко обсудил проект реконструкции аэропорта Барнаула с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым. В планы реконструкции было внесено строительство новой взлетно-посадочной полосы с современным светосигнальным оборудованием и перронами, которые подходят к телетрапам.

В марте того же года Рудаков и Томенко подписали соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта стоимостью выше 4,5 млрд рублей. Для реализации проекта ООО «Новапорт Холдинг» в июне 2022 года приобрело акции аэропорта Барнаула за 800 млн рублей и стало держателем контрольного пакета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023