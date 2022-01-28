Реконструкция аэропорта Барнаула начнется весной

Работы по реконструкции аэропорта Барнаула планируется начать весной 2022 года. Проект обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

«Запланирован очень современный, с телетрапами, с хорошими зонами ожидания, автоматической регистрацией терминал», — почеркнул Рудаков.

В аэропорту построят новую взлетно-посадочную полосу, что позволит не закрывать его на время проведения работ, пишет altapress.ru. Там появятся современное светосигнальное оборудование и перроны, которые подходят к телетрапам.

В международном аэропорту Калуга в ближайшие годы увеличат площадь терминала А, который обслуживает внутрироссийские рейсы. Об этом сообщили ранее в региональном министерстве экономического развития и промышленности. В 2021 году году пассажиропоток превысил 245 тыс. человек. Поэтому сейчас прорабатывается возможность увеличения площади терминала А в два раза. Планируемые сроки — 2022–2023 годы.