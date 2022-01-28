Прямой эфир
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий
Мир
Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию
Мир
МИД РФ выступил за мирное решение конфликта на киргизско-таджикской границе
Мир
Зеленский потребовал конкретики от Запада по вступлению Украины в НАТО
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Реконструкция аэропорта Барнаула начнется весной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по реконструкции аэропорта Барнаула планируется начать весной 2022 года. Проект обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

«Запланирован очень современный, с телетрапами, с хорошими зонами ожидания, автоматической регистрацией терминал», — почеркнул Рудаков.

В аэропорту построят новую взлетно-посадочную полосу, что позволит не закрывать его на время проведения работ, пишет altapress.ru. Там появятся современное светосигнальное оборудование и перроны, которые подходят к телетрапам.

В международном аэропорту Калуга в ближайшие годы увеличат площадь терминала А, который обслуживает внутрироссийские рейсы. Об этом сообщили ранее в региональном министерстве экономического развития и промышленности. В 2021 году году пассажиропоток превысил 245 тыс. человек. Поэтому сейчас прорабатывается возможность увеличения площади терминала А в два раза. Планируемые сроки — 2022–2023 годы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022