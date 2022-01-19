Площадь терминала аэропорта Калуги расширят в два раза

В международном аэропорту «Калуга» в ближайшие годы увеличат площадь терминала А, который обслуживает внутрироссийские рейсы. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.

По словам губернатора Владислава Шапши, которые приводит газета «Весть», в прошлом году международный аэропорт «Калуга» поставил рекорд — за год пассажиропоток превысил 245 тыс. человек. Глава региона сообщил об этом в своей публикации. В комментариях один из местных жителей отметил, что при таком количестве пассажиров в аэропорту будет мало места. На это замечание и ответило министерство.

Там, в частности, признали, что здание терминала А нуждается в реконструкции в части расширения. Поэтому сейчас прорабатывается возможность увеличения площади терминала в два раза. Планируемые сроки — 2022–2023 годы.