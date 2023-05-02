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Путин обсудил с губернатором Алтайского края туристический потенциал региона

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Фото: ТАСС/Татьяна Валько
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Президент России Владимир Путин 2 мая в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Руководитель края проинформировал главу государства о развитии местного туристического потенциала.

«В отношении туристической деятельности надо сказать, что, конечно, два ковидных года серьезно подкосили наши показатели по туризму. Но уже в 2022 году турпоток вышел на допандемийный уровень и даже его превысил и составил более 2 млн человек. Это на 19% больше, чем в 2021 году», — сказал Томенко.

Губернатор отметил, что регионе реализует большое количество инвестпроектов. Один из них — «Белокуриха Горная».

«Сегодня корпорация «Туризм.РФ», созданная по решению [премьер-министра России] Михаила Владимировича Мишустина, завершает формирование мастер-плана, мы работаем вместе с ними, по освоению этой площадки», — отметил глава региона.

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Ранее в этот же день в Минэкономразвития сообщили, что туристический поток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%. Отмечалось, что почти на 20% увеличилось размещение в отелях по сравнению с I кварталом прошлого года.

Также 2 мая Путин на совещании с членами правительства указал на важность развития внутреннего туризма для экономики и социальной сферы страны.

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