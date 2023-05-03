Скелет человека нашли в колодце в Ленинградской области

Житель Санкт-Петербурга обнаружил у себя на даче в Ленинградской области останки человека. Собеседник «Известий» 3 мая рассказал, что они лежали в колодце.

По словам петербуржца, он уже более двух лет не приезжал на дачу. Съездить на участок мужчина решил в начале мая.

«На месте были обнаружены скелетированные человеческие останки. Пол и возраст погибшего определить не удалось», — рассказал собеседник.

Сотрудники полиции направили останки в морг. На данный момент специалисты устанавливают причину смерти и личность погибшего.

Ранее, 25 апреля, в Московской области в лесополосе под Сергиевым Посадом рыбак нашел скелет мужчины в тельняшке. Около тела также нашли мобильный телефон. На данный момент следователи устанавливают время и причину смерти мужчины.