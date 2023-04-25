Рыбак нашел скелет в тельняшке под Сергиевым Посадом

В Московской области рыбак наткнулся на скелет мужчины в тельняшке. Об этом 25 апреля сообщил источник «Известий».

Останки были найдены в лесополосе под Сергиевым Посадом.

«Скелет лежал на спине — он был облачен в серую тельняшку, серые штаны и коричневые ботинки. А рядом лежал серый свитер», — рассказал источник.

Около тела также нашли мобильный телефон. На данный момент следователи устанавливают время и причину смерти мужчины.

Ранее, 31 марта, в Москве было найдено мумифицированное тело 76-летнего Владимира Чейшвили, который был фотографом известного советского журнала «Крокодил». По одной из версий следствия, он мог умереть насильственным путем.