Bloomberg узнало о планах ЕС ограничить транзит товаров через Россию

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ограничить транзит товаров через территорию РФ в рамках 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg 3 мая.

«По словам официальных лиц, пакет ЕС, 11-й с февраля 2022 года, будет в основном сосредоточен на лазейках в уже введенных санкциях. Среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит многих товаров через территорию России», — отмечается в материале.

Конкретные товары, транзит которых будет запрещен, не называются, но, по словам авторов статьи, страны Запада хотят сосредоточиться на борьбе с ограничениями на поставки России технологий и товаров, использующихся в военных целях.



По данным агентства, помимо ограничения транзита, в рамках 11-го пакета будут введены санкции в отношении судов, отключающих навигационные системы. Кроме того, в черный список попадет около трех десятков человек.

Ранее, 20 апреля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе Соединенные Штаты, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о которых думают в ЕС и США, будут бить и по мировой экономике, вызывая всемирный экономический кризис, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на то, что, в случае если страны G7 введут запрет на поставку товаров в Россию, Москва ответит тем же и прекратит действие зерновой сделки.

13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.