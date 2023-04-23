Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ

В случае, если страны G7 введут запрет на поставку товаров в Россию, Москва ответит тем же и прекратит действие зерновой сделки. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 23 апреля.

Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что некоторые из союзников Украины рассматривают возможность полного запрета большей части ввоза товаров в РФ.

По словам зампреда Совбеза, идея политических деятелей из стран «Большой семерки» о тотальном запрете экспорта товаров в РФ «по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров» из страны по наиболее чувствительным для G7 категориям.

«В этом случае для них закончатся зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день министры сельского хозяйства стран «Большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры заявили, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

При этом представители G7 вновь выступили с обвинениями в адрес России, отметив, что РФ якобы «использует продовольствие как меру дестабилизации и инструмент для геополитического принуждения». И заявили, что намерены продолжать разрабатывать ограничительные меры против Российской Федерации, подчеркнув, что вопросы продовольствия и удобрений в новых санкциях затрагиваться не будут.

До этого, 18 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России. По его словам, ожидается, что ситуация вокруг зерновой сделки будет обсуждаться в ходе встречи Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.