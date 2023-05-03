«Известия» рассказали об украинских складах оружия в шахтах под Артемовском

На освобожденной территории в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) российские бойцы проводят «инвентаризацию» украинских военных объектов. Корреспонденты «Известий» побывали в подземном «схроне», увидели запасы оружия и узнали, смогут ли использовать их российские войска.

Бойцы находили украинские склады оружия на глубине более 150 м в бывших соляных шахтах Артемовска. Один из таких объектов построили еще во времена СССР с расчетом на то, что степень их защиты позволит выдержать даже применение ядерного оружия.

На складах — тысячи единиц оружия под патрон 7,62*54 мм, который остается основным винтовочным и в современной российской армии. Поэтому многие виды вооружения остаются актуальными в современных условиях. В первую очередь речь о пулеметах. Кроме того, обнаружены две американские снайперские винтовки «Баррет М-107» калибра 12,7 мм в армейском исполнении с приборами бесшумной стрельбы.

На складах длительного хранения огромное количество пистолетов-пулеметов времен еще Великой Отечественной войны. Это знаменитые советские ППШ и ППС, большая часть которых — абсолютно новые.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стволы шахты: что хранится на секретных объектах ВФУ в Артемовске