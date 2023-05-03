Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики обстреляли натовскими снарядами село Сладкое в ДНР
Общество
Патрушев рассказал о попытках Запада приравнять идеологию фашизма к коммунизму
Мир
ВВС Израиля нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в Алеппо
Общество
После взрыва в Брянской области открыли автобусное сообщение для пассажиров
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Общество
Экс-директор Дома моды назвал последние годы жизни Зайцева адом
Общество
В МГУ выявили случай кори в одном из учебных корпусов
Мир
СМИ узнали о новом пакете военной помощи США для Украины на $300 млн
Происшествия
Около 20 вагонов поезда сошло с рельсов в Брянской области
Спорт
ПСЖ отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
Мир
Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта
Общество
В России подскочил спрос на работников 14–18 лет
Происшествия
В результате пожара в Балашихе пострадали пять человек
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 16 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 3 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов тепла.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до +1, местами возможны заморозки до –2.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c. Местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление опустится до 750 мм ртутного столба.

Жара, апрель: температура в Москве достигла значений середины весны
Какие погодные аномалии ждут россиян до конца месяца

Ранее, 2 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман рассказал, что тепло вернется в столицу не раньше середины мая. Он добавил, что, начиная с четверга, 4 мая, температура будет снижаться примерно на два градуса в день.

Тогда же руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жителей Москвы и Подмосковья ждет довольно глубокое и длительное похолодание, которое в основном придется на 6 и 7 мая. В частности, в субботу в столице может выпасть мокрый снег.

30 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы. Он отметил, что 9 Мая в столице стоит ожидать днем от +7 до +12 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023