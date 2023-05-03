Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 16 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 3 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов тепла.
В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до +1, местами возможны заморозки до –2.
Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c. Местами возможны порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление опустится до 750 мм ртутного столба.
Ранее, 2 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман рассказал, что тепло вернется в столицу не раньше середины мая. Он добавил, что, начиная с четверга, 4 мая, температура будет снижаться примерно на два градуса в день.
Тогда же руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жителей Москвы и Подмосковья ждет довольно глубокое и длительное похолодание, которое в основном придется на 6 и 7 мая. В частности, в субботу в столице может выпасть мокрый снег.
30 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы. Он отметил, что 9 Мая в столице стоит ожидать днем от +7 до +12 градусов.