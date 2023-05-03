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Стилист Темиралиева назвала Юдашкина интеллигентным и добрым человеком

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Международный стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева назвала российского модельера Валентина Юдашкина интеллигентным и добрым человеком.

В беседе с РИАМО во вторник, 2 мая, она выразила соболезнования в связи со смертью модельера.

«Он, несмотря на то, что был известным, очень ценил семейный уют, семейный очаг», — отметила Темиралиева.

По ее словам, он был добрый, талантливый, очень открытый, любил природу и ценил дружбу, пишет RT.

Она добавила, что Валентин Юдашкин был творческим человеком и талантливым, целеустремленным. При этом для того, чтобы принимать участие в мировых показах, нужен был характер.

Человек стиля: умер модельер Валентин Юдашкин
Биография знаменитого кутюрье была нетипичной для мира моды

О смерти Валентина Юдашкина стало известно ранее 2 мая. Ему было 59 лет, уточняет агентство городских новостей «Москва». В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью. Прощание с ним пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Советский и российский артист Владимир Винокур заявил телеканалу «360», что Валентин Юдашкин был выдающимся художником, совершившим революцию в российской моде. По словам артиста, показы модельера были праздником для миллионов людей. При этом, отметил Винокур, сам Юдашкин при этом был человеком очень скромным, умным, тактичным и интеллигентным.

Модельер и телеведущий Денис Симачев рассказал телеканалу «Звезда», что Юдашкин обладал своим неповторимым стилем в моде, всегда скрупулезно относился к своему делу и мог долго о нем говорить. Модельер также отметил доброту, понимание и бесконечное сочувствие Юдашкина к людям.

В 2016 году у модельера нашли онкологию — рак почки с метастазами в голове, пишет НСН. Как пишет Pravda.Ru, кутюрье на протяжении нескольких лет боролся с раком правой почки, а два дня назад его состояние критически ухудшилось. Он перенес несколько операций, изматывающую химиотерапию, но каждый раз боролся, не прекращал работать даже из больницы, пишет сайт kp.ru.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды.

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