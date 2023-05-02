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Эксперт назвала ожидаем ускорение инфляции в еврозоне до 7%

Аналитик Мильчакова: ускорение инфляции в еврозоне до 7% было ожидаемым
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ren Pengfei
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Ускорение инфляции в еврозоне до 7% было ожидаемым, однако в будущем она может вырасти еще больше. Об этом 2 мая «Известиям» рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Помесячная инфляция в апреле по сравнению с мартом, тем не менее, замедлилась с 0,9% до 0,7%, что оказалось даже лучше ожиданий аналитиков. В апреле впервые замедлился рост цен на продовольствие, но, с другой стороны, это замедление компенсировалось ростом цен на энергоресурсы и услуги», — рассказала она.

По ее словам, рост цен на продовольствие, несмотря на небольшую приостановку в апреле, будет «кошмарить» еврозону и Европу в целом достаточно долго. Также свою негативную роль может сыграть зерновая сделка.

«Подорожание зерновых будет вести за собой подорожание других продуктов питания. ЕЦБ будет продолжать борьбу с инфляцией известными ему методами, и на ближайшем заседании 4 мая, скорее всего, повысит процентные ставки снова на 0,25 процентного пункта», — сказала Мильчакова.

При этом она не исключила, что регулятор повысит ставку сразу на 0,5 п.п.

«Но вероятность последнего варианта развития событий представляется меньше, чем повышение ставок на 0,25 процентного пункта. После выхода данных по инфляции в еврозоне курс евро к доллару США вырос на 0,11%», — указала аналитик.

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Ранее в этот день Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Больше всего это отразится на ценах на продукты питания, алкоголь и табак.

До этого, 10 апреля, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова отметила, что говорить о том, что сложная ситуация с инфляцией в западных странах разрешится в этом году, преждевременно. По ее словам, существует много факторов неопределенности, которые могут привести к тому, что инфляция сохранится на более длительный срок.

Днем ранее экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что в мировой экономике начинается новый кризис и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году. Однако, как он считает, Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют.

7 апреля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

В конце марта Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. По ее словам, глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

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