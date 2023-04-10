Аналитик оценила прогнозы по продолжению мирового экономического кризиса

Говорить о том, что сложная ситуация с инфляцией в странах разрешится в этом году, преждевременно, считает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Об этом она рассказала «Известиям» 10 апреля, комментируя прогнозы экономиста, экс-министра финансов России Михаила Задорнова.

Ранее в этот день Задорнов в беседе с «РИА Новости» предположил, что мировой экономический кризис, в ходе которого реализуются проблемы в банковской сфере, случатся сдувание «пузырей» в различных активах, коррекция фондовых рынков и подавление инфляции, продлится до 2024 года включительно. Он также отметил, что мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года.

Веретенникова уточнила, что существует много факторов неопределенности, которые могут привести к тому, что инфляция сохранится на более длительный срок.

Эксперт объяснила, что банкротство Silicon Valley Bank в США, которое случилось в начале марта, привело к тому, что американской Федеральной резервной системе (ФРС) снова пришлось вливать ликвидность в систему, чтобы избежать распространения кризиса на других представителей банковского сектора.

«Также это создало предпосылки того, что, возможно, ФРС завершит цикл ужесточения ставок и перейдет к снижению. Если это произойдет, то данный шаг может оказаться преждевременным и инфляция может разыграться с новой силой (балансы домохозяйств еще находятся в полном порядке, причем и богатых и бедных, во время ковида для поддержания населения было выплачено много средств в виде пособий, и сейчас бюджет продолжает вливать деньги в экономику через госрасходы достаточно высокими темпами в рамках ранее утвержденных планов)», — рассказала Веретенникова.

Кроме того, по ее словам, еще одной причиной, в связи с которой с подавлением инфляции могут возникнуть трудности, может стать ожидание более быстрого восстановления Китая во втором полугодии 2023 года, что в свою очередь будет стимулировать рост цен на энергоносители, металлы и др.

Накануне экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в мировой экономике начинается новый кризис и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году. Однако, как он считает, Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют. По словам эксперта, основной причиной проблем станет кризис доверия между странами из-за санкций против России, Китая, Ирана и Сирии. Он отметил, что трудности в экономике будут связаны с тем, что инфляция на Западе ускоряется, и удержать ее методом поднятия ставок невозможно.

30 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала «РИА Новости», что наступивший 2023 год обещает быть непростым для мировой экономики.