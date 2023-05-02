Путин призвал не затягивать с подсчетом сумм, необходимых для оказания помощи пострадавшим от пожаров

Путин призвал не затягивать с подсчетом сумм, необходимых для оказания помощи пострадавшим от пожаров

2023-05-02 17:35:16

2023-05-02 17:35:16

2023-05-02 17:35:16

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru