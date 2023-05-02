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Грузинская авиакомпания начала продавать билеты на рейсы из Тбилиси в Москву

Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы партера из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/GTW
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Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы своего партнера авиакомпании Air Dilijans (ранее называлась «Авиакомпания Армения») по маршруту Тбилиси — Москва с пересадкой в Ереване. Об этом представитель Georgian Airways сообщил «Известиям» 2 апреля.

Время пересадки в Ереване составляет 30 минут, по данным сайта.

«Начали продавать билеты на этот рейс, как только была переименована «Авиакомпания Армения», — сказал представитель грузинского авиаперевозчика.

Сообщение о переименовании авиакомпании опубликовано на ее сайте 20 марта 2023 года. Сама Air Dilijans также продает билеты на этот рейс.

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Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. До этого, 21 июня, стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

18 января 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022-м выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.

При этом 20 января телеканал «Мтавари Архи» сообщил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не приветствует возможное восстановление прямого авиасообщения с РФ, которое ранее поддержал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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